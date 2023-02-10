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İskenderun'da 2 kişi 107 saat sonra enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından depremden 107 saat sonra 2 kişinin daha kurtarılmasıyla göçük altından sağ çıkarılan kişi sayısı 8'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 15:41, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 15:41
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İskenderun'da 2 kişi 107 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan asker, polis, İHH ve TÜGVA Kocaeli ekibi, yığınların altında ses tespit etti.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürüttü.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma operasyonunun ardından ekipler ve depremzede yakınları birbirine sarıldı.

- Komşularına da ulaşıldı

Oktay ailesinin karşı dairesinde yaşadıkları öğrenilen Raziye ve Hacı Murat Kılınç çifti de depremden 107 saat sonra bulundukları yerden kurtarıldı.

Kılınç çifti enkazdan çıkarılıp sedye ile ambulansa götürülürken çevredekilere el salladı. Çift, daha sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Ekipler, Arzu Apartmanı'nın yanındaki 5 katlı Gazioğlu Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma faaliyetine devam ediyor.

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