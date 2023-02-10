İŞKUR Hatay İl Müdürü depremde hayatını kaybetti

Depremde yaşadığı evin enkazında kalan Çelik'in cansız bedeni, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Karamustafa Paşa Taş Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Çelik'in eşi Neşe, kızı Zeynep, annesi Hikmet ve babası Şahin Çelik ile Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in cenazesi, Sarpun köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dur, "Hüsnü Bey bakanlığımızın en sevilen, en saygı duyulan müdürlerinden biriydi. Yaptığı işler hep takdirle takip edildi fakat emir Allah'tan. Allah rahmet eylesin, sevenlerine sabır versin." ifadesini kullandı.