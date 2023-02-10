159 meslek lisesi, deprem bölgesi için 10 bine yakın soba üretti

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 159 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için 9 bin 871 soba üretti.

Alınan bilgiye göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, afet seferberliğine ortak oldu.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 159 meslek ve teknik ortaöğretim kurumu, OHAL bölgesi ilan edilen ve depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için 6 bin 61 çadır içi, 3 bin 810 çadır dışı olmak üzere 9 bin 871 soba üretti.

Sobaların bölgeye sevkiyatı en kısa sürede gerçekleştirilecek.