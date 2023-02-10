Refakatçisi olmayan 175 depremzede çocuk tedavi altında

Bakanlık, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altından çıkarılan refakatçisi bulunmayan çocuklara ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, 175 çocuğun hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Tedavisi tamamlanan 142 çocuk bakanlığın ilgili birimlerine teslim edilerek bakım altına alındı. 18 çocuk ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi.