Asrın felaketinden etkilenen iki ilde hasar tespit çalışması başladı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, gruplar halinde merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde depremden etkilenen binalarda incelemede bulunuyor.

Binaların taşıyıcı kolonları ve zeminlerde inceleyen ekipler cihazlarla bina kontrolü yapıyor.

Apartmanların girişlerine barkod yapıştıran ekipler, hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulunuyor.

Bina sakinleri kapılarına yapıştırılan barkodları telefonlarından okutarak evlerinin durumuna ilişkin detaylı bilgi ve raporlara daha sonra ulaşabilecek.

Malatya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hasar tespit çalışmalarına başlandığı, vatandaşların e-Devlet ya da "http://hasartespit.csb.gov.tr" adresinden evlerinin hasar durumlarını öğrenebileceği belirtildi.

Açıklamada, hasar tespiti henüz yapılmayan, orta veya ağır hasarlı olarak belirlenmiş evlere kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.