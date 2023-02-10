Emeklilerin Şubat ayı maaşları erken ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 17:14, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 17:18
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı.
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Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir.T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) February 10, 2023
Geçmiş Olsun Türkiye. pic.twitter.com/gugnPyaSDt