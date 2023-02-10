Bakan Bozdağ'dan deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ: "Hırsızlık ve yağma hadiseleri az da olsa görülmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk çalışmalarını artırdı. Yasalarımız eksiksiz uygulanmaktadır."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 17:24, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 17:24
Adalet Bakanı Bozdağ: "Hırsızlık ve yağma hadiseleri az da olsa görülmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk çalışmalarını artırdı. Yasalarımız eksiksiz uygulanmaktadır."
"(Asrın felaketi) Sorumlularla ilgili her tür tedbir kararlarının (gözaltı, tutuklama, yurt dışına çıkış yasağı vs) alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız