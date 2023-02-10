Bakan Bozdağ'dan deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ: "Hırsızlık ve yağma hadiseleri az da olsa görülmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk çalışmalarını artırdı. Yasalarımız eksiksiz uygulanmaktadır."

"(Asrın felaketi) Sorumlularla ilgili her tür tedbir kararlarının (gözaltı, tutuklama, yurt dışına çıkış yasağı vs) alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır."