Ekiplere ses veren 'Venüs', sahibini 103 saat sonra kurtardı

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler sonrası yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Antakya'daki enkazlarda çalışmalara devam ediliyor.

Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı binanın enkazında çalışan asker, polis, jandarma, UMKE ile yerli ve yabancı sivil kurtarma ekipleri, "Sesimi duyan var mı?" çağrısı yaptıkları yıkıntıların arasından köpek havlaması duydu.

Bu noktaya yoğunlaşan ekipler, köpeği "Venüs" ve ardından isminin Duygu olduğu öğrenilen 35 yaşındaki kadını bulunduğu yerden aldı.

Ekipler, depremzede kadını sağlık görevlilerine teslim etti. Köpeğe ise sağlık ekiplerince serum bağlandı.