Bakanlık ve Emniyetten şiddete uğrayan çocuk için açıklama
Ankara Emniyet Müdürlüğü, küçük yaşta bir çocuğun maruz kaldığı şiddetle ilgili suça sürüklenen 3 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı. Darp edilen çocuğun depremzede olduğu iddiasının gerçek olmadığı, sosyal medyada paylaşılan videonun ise eski olduğu öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yaptığı açıklamada; "Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada 'depremzede çocuğa şiddet' etiketiyle paylaşılan videoyla ilgili harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili suça sürüklenen 3 çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Şiddete uğrayan çocuğun depremzede olmadığı, videonun eski olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bazı sosyal medya hesaplarından, ilimiz Etimesgut ilçesinde bulunan bir adreste küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulandığı ana ilişkin görüntü yayınlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren 1'i mağdur çocuğun akrabası 3 suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem başlatılmıştır."
Bakanlıktan, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülere ilişkin açıklama
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin paylaşılması üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
Sosyal medyada Ankara'da bir adres belirtilerek S.D. isimli kişi tarafından bir çocuğa şiddet uygulandığına dair videonun paylaşılması üzerine, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından emniyet birimleriyle iletişime geçildiği bildirildi.
Açıklamada, "Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız