Erdoğan: 1 yıl boyunca kira bedelleri karşılanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tüm Malatya'ya, Malatyalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Milletçe tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık.

Pazartesi günü ülkemiz 7,7, 9 saat sonra da 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli bu depremler 10 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına sebep oldu. İllerimizden biri de Malatya'ydı.

Milletçe yüreklerimizde yanan ateşi tarif edecek kelime bulamıyorum. Kayıplarımızın sayısı arttıkça üzüntümüz de katlanarak artıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19 bin 388'e, yaralı kurtarılanların sayısı 77 bin 711'e ulaştı.

Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte toplam 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor.

AFAD ve diğer kurumlarımız, depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının süratle karşılanması için çadır, konteyner, prefabrik yapıların kurulumunu gerçekleştiriyor.

"Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız"

Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız.

Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim, TOKİ talimatı aldı. Rezerv alanlarda da inşaatların yapımına başlayacağız. 1 yıl içinde Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür.

Sosyal medyada yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin. OHAL yasasını bunu istismar etmesinler diye çıkardık. Bazı yerlerde soygunlar oldu. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketlerin sahiplerine müracaat etseler onlar zaten ne var ne yok seferber eder. Şu anda binlerce tır deprem bölgesine geliyor. Giyecek, yiyecek... Bu millet vefakar. Bu millet cefakar. Bu millet hiçbir zaman mağdura, mazluma el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var.

"1 yıl boyunca kira bedelleri karşılanacak"

Cumhurrbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da da yaptığı açıklamalar şöyle konuşmuştu:

"Bütün bunların yanında, çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa, oralarda kira olarak veya farklı illere geçmek suretiyle, farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl itibariyle buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz, buradaki konutları inşa etmiş, yapmış olacağız."