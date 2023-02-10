Hatay'da hırsızlık şüphelileri, özel harekat polislerince yakaladı
Depremin etkilediği Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, özel harekat polislerince yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 18:21, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 19:09
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel harekat polisleri, görevli olarak geldikleri Hatay'da, hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu kamyonu durdurdu. Şüpheliler gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız