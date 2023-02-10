Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 33 kişi gözaltına alındı
Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 33 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 18:54, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 18:56
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, deprem sonrası sosyal medya platformlarında provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları araştırmalarla 33 hesap yöneticisinin kimliğini tespit etti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla provokatif paylaşım yapan 33 kişi gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız