Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 33 kişi gözaltına alındı

İYEP ve DYK'larda görev alan öğretmenlerin hizmet puanları ne zaman sisteme yansıtılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) görev yapan öğretmenlerin kursların başlama ve bitiş tarihleri ile yer değiştirme dönemindeki hizmet puanları konularına ilişkin görüş yazısı yayımladı.