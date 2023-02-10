Ailesiyle enkaz altında kalan baba 110 saat sonra kurtarıldı

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Hacı Ali Doğan Apartmanı'nın enkazında görev yapan özel harekat polisleri, sahil güvenlik unsurları, AKUT, Mardin Gençlik Spor Dağcılık Kulübü ile Antalya Manavgat'tan gelen gönüllüler, termal kamera da kullanarak enkazdan ses geldiğini tespit etti.

Yaşam belirtisi alan ekipler, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Ekipler, depremden 110 saat sonra İzzet Bekir'i (47) kurtarmayı başardı. Bekir, bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Bekir'in eşi Ferah Hasen ile çocukları Reşit (6) ve Can Bekir'in (5) de sağ çıkarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.