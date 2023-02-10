Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 savcı Kahramanmaraş'a görevlendirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5 katlı bir binanın temeliyle birlikte komple yan yattığı kaydedildi. Enkazdaki görüntülerde ise binanın inşaatında kullanılan yetersiz malzemeler dikkat çekti.

Sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye genelindeki tüm memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat'ta ödenecek.

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı 10 yaş altı çocuğu olan kadın memurların 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılmalarını istedi

Görevlendirilen cumhuriyet savcıları ve personel, Erzincan Adliye Sarayı bahçesinden Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ile adliye personeli tarafından uğurlandı.

Alınan karar doğrultusunda, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk'ün yanı sıra 5 cumhuriyet savcısı HSK, 7 adliye personeli ise Adalet Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'a görevlendirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da ilave savcı görevlendirdi.

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