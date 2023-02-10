İstanbul'da cezaevi personeli, deprem bölgesine iki tır yardım gönderdi
Marmara Ceza İnfaz Kurumu, Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli tarafından iş insanlarının da desteğiyle sağlanan yardımlar, iki tırla deprem bölgesine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 20:24, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 20:55
Yardım tırları, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Başsavcı Vekili, Marmara Cezaevi Sorumlusu Erdal Şenol'un da katılımıyla, dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlandı.
Kurum personeli ve iş insanlarının desteğiyle toplanan yardımlar arasında, tıbbi ürünler, gıda, giyim, temizlik ve ısınma malzemeleri yer alıyor.
Bu arada, Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü Cezaevi Kurtarma Teşkilatı personelinin de deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız