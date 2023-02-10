10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

Cumhurbaşkanlığı 10 yaş altı çocuğu olan kadın memurların 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılmalarını istedi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Daire Başkanlığı'ndan kamu kurumlarına gönderilen yazıda; 'Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmiş olup kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebilecektir." denildi.

İşte o yazı;