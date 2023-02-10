İdrarını içip annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kaldı

Kahramanmaraş Depremi
'Depremzedelerin AFAD kartı almaları gerek' iddialarına yalanlama
'Depremzedelerin AFAD kartı almaları gerek' iddialarına yalanlama
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu
Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Can kaybı 20 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Can kaybı 20 bini geçti
BDDK'dan depremzedelerin borçlarına yönelik yeni kararlar
BDDK'dan depremzedelerin borçlarına yönelik yeni kararlar
14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı
14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı
'Yardım götüren tır bir evin deposuna indirildi' iddiasına Valilikten inceleme
'Yardım götüren tır bir evin deposuna indirildi' iddiasına Valilikten inceleme
Refakatçisi olmayan 175 depremzede çocuk tedavi altında
Refakatçisi olmayan 175 depremzede çocuk tedavi altında
Deprem fırsatçılarına 85 milyon lira ceza
Deprem fırsatçılarına 85 milyon lira ceza
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına kaçarken yakalandı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına kaçarken yakalandı
Erdoğan: 1 yıl boyunca kira bedelleri karşılanacak
Erdoğan: 1 yıl boyunca kira bedelleri karşılanacak
Bakan Bozdağ'dan deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma açıklaması
Bakan Bozdağ'dan deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma açıklaması
Emeklilerin Şubat ayı maaşları erken ödenecek
Emeklilerin Şubat ayı maaşları erken ödenecek
18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
Özel okullardan depremzede öğrencileri burslu okutma kararı
Özel okullardan depremzede öğrencileri burslu okutma kararı
Deprem bölgesinde 144 bin 156 sağlıkçı görev yapıyor
Deprem bölgesinde 144 bin 156 sağlıkçı görev yapıyor
6 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
6 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
CHP Mersin Milletvekili: KYK yurduyla ilgili iddialar doğru değil
CHP Mersin Milletvekili: KYK yurduyla ilgili iddialar doğru değil
Erdoğan: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi
Erdoğan: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi
Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu
Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu
Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Deprem bölgesinde çalışmak isteyen hakim ve savcılara 'başvuru ekranı'
Deprem bölgesinde çalışmak isteyen hakim ve savcılara 'başvuru ekranı'
Adalet Bakanlığı'ndan genelge: Yağma olaylarına derhal soruşturma
Adalet Bakanlığı'ndan genelge: Yağma olaylarına derhal soruşturma
EGM: 302 hesap yöneticisi tespit edildi, 37'si gözaltına alındı
EGM: 302 hesap yöneticisi tespit edildi, 37'si gözaltına alındı
Hatay Belediye Başkanı: Böyle bir deprem 500 yılda bir olur
Hatay Belediye Başkanı: Böyle bir deprem 500 yılda bir olur
'Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatıyoruz'
'Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatıyoruz'
'Üç Büyükler'in statları, deprem yardım merkezine dönüştürüldü
'Üç Büyükler'in statları, deprem yardım merkezine dönüştürüldü
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji'den 'çığ tehlikesi' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'çığ tehlikesi' uyarısı - Haritalı
THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
Ana sayfaHaberler Yaşam

İdrarını içip annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kaldı

Gaziantep'te yıkılan 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 94 saat sonra AFAD ekiplerince yürüyerek çıkartılan Adnan Muhammet Korkut, idrarını içip, annesinin yetiştirdiği çiçekleri yiyerek hayatta kaldığını belirterek, "Enkaz altında uyumamak için cep telefonu alarmını 25 dakikaya kurdum. Çok dua ettim. Elimdeki tahta parçasıyla tavana vurarak AFAD ekiplerine sesimi duyurdum. Allah AFAD ve GASKİ ekiplerinden razı olsun" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 21:10, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 21:15
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Şehitkamil ilçesinde enkaz altında kalan ve 94 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut ailesinin yüzünü güldürdü. Hastanede annesinin başından ayrılmadığı Adnan, İHA ekibine yaşadığı anları anlattı.
Salonda yatarken depremin olmasıyla enkaz altında kaldığını ifade eden Adnan Muhammet Korkut, "Üşümemek için üzerime battaniyeyi aldım. Hayatta kalmak için kendi idrarımı içtim. Annemin yetiştirdiği çiçeklerin parçaları vardı onu yedim. Ayaklarım da donuyordu. Bir parça kıyafet buldum. Ayağıma çorap yaptım. Süreyi öyle geçirdim. Bulunduğum alan evin salonu ama dirseğimle elimin boşluğu arasında. Diz üstü yürüyemiyordum, asker yürüyüşü yaptım. O şekilde hayatta kalmaya çalıştım. Telefonumu kaybetmiştim ilk başta. 6 saat sonra alarm çaldı. Telefonu elime aldım. Şebeke çekmiyordu. Şebekenin çekmesi için taşların içinde mücadele ettim. 25 dakikada alarm kurdum ki yardım gelirse duysunlar ve uyuyup kalmayayım. Şarj ikinci günü bitti. Çaresizce AFAD'ı bekledim. Dışarıdan çığlık sesleri geliyordu. Köpeğim vardı küçük onun sesi geliyordu. Onların sesi bana geliyor benimkisi gitmiyordu. Sadece yardım bekledim. O an Rabbimden istedim. Rabbimi dilimden düşürmedim. Çıkmak için dua ettim hep. Kendini çaresiz yalnız hissediyorsun, her şeyin boş olduğunu hissediyorsun. Yardımı tek AFAD'dan bekledim. Annemden babamdan ulaşırım diye. Annemle babam kardeşlerim yaşıyor mu, bunun stresi de üzerimdeydi. Kendimi yırttım. Namaz kılmaya çalıştım. Vakit geçmiyordu ilahi okudum. Elimde değnek parçası vardı. Tavana vura vura sesimi duyurmaya çalıştım. 4. gününde AFAD ekibi sağolsun yardıma geldi. Ondan dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

"Çıkar çıkmaz su istedim"

Karnı acıktığında annesinin yetiştirdiği çiçeklerden yediğini anlatan Adnan Korkut, "Onlar da deprem anında ortalığa karışıyor. Annemin yetiştirdiği çiçeklerden biraz yedim. Karnımı doyururum diye. Suyu da kendi idrarımla yetinmeye çalıştım. Ekiplerin bana ulaştığı an sesimi son bir defa kullanmaya çalıştım. Günleri takip ediyordum. Rabbim bugün Cuma akşamı olacak. Rabbim güzel haber diye dua ettim. Yanımdan bağırış sesleri geliyordu. Elimdeki sopayı tavana vura vura kırdım. Can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ekipler seslerini bana ulaştırdılar. Yerim belli olmadığı için kıramadılar. Ekipler üzerimdeydi. Beni biliyorlar ama sesimi duyamıyorlardı. Sonra baktım uzaktan bir delikten bir ışık geldi. Adnan dediler. Neredesin dediler. Yaşıyorum dedim. Dediğimiz yere gelebilecek misin dediler. Sonra bir süre 5 saat bekledim. Ondan sonra kendi çabalarımla çıktım öyle oldu. Çıkar çıkmaz sadece su istedim. Suya çok ihtiyacım vardı. Annem bana güzel bir yemek yapar, teyzemlere gideriz güzel bir yemek yeriz diye. Galatasaraylıyım. Biraz fanatiğim. Benim pazartesi günü öğlen uçağım vardı. Eskişehir'e gidecektim. Eskişehir'e transfer olacaktım. Hayal kırıklığına uğradım. AFAD, GASKİ ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu
Anne Pakize Korkut ise gözyaşları içinde oğluna sarılarak, "Rabbim bize bağışladı. Allah depremin altındakilere de yardım etsin. Çok bekledik ama mutlu sonla bitti" ifadelerini kullandı.
Tekerlekli sandalye ile röntgene götürülen ve sağlık durumu iyi olan Adnan Korkut, birkaç saat müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Asrın felaketinden etkilenen iki ilde hasar tespit çalışması başladı
Asrın felaketinden etkilenen iki ilde hasar tespit çalışması başladı
'Depremzedelerin AFAD kartı almaları gerek' iddialarına yalanlama
'Depremzedelerin AFAD kartı almaları gerek' iddialarına yalanlama
Korku dolu anlar kamerada: Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Korku dolu anlar kamerada: Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Kylian Mbappe'nin imzalı forması da satışa çıkıyor!
Kylian Mbappe'nin imzalı forması da satışa çıkıyor!
Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu
Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Can kaybı 20 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Can kaybı 20 bini geçti

Bu Habere Tepkiniz

10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

Cumhurbaşkanlığı 10 yaş altı çocuğu olan kadın memurların 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılmalarını istedi
Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, alanı rehberlik öğretmenliği müdür yardımcısı ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi

Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi

Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendiğine dair YÖK'ten açıklama geldi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, okulların tatilinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını söyledi.
OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek

Memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek

Türkiye genelindeki tüm memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat'ta ödenecek.
Araştırma görevlilerine isteğe bağlı kadro imkanı

Araştırma görevlilerine isteğe bağlı kadro imkanı

Sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı

Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5 katlı bir binanın temeliyle birlikte komple yan yattığı kaydedildi. Enkazdaki görüntülerde ise binanın inşaatında kullanılan yetersiz malzemeler dikkat çekti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.