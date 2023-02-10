Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Can kaybı 20 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 21:46, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 22:03
Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca: "Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı."
"Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız