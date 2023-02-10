Kylian Mbappe'nin imzalı forması da satışa çıkıyor!

Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için katıldığı yardım kampanyasına en Paris Saint-Germain takımının Fransız yıldızı Kylian Mbappe destek verdi. Merih Demiral, sosyal medya hesabından, "Mbappe

kampanyamızla depremzedelere destek olmak istedi. Kylian Mbappe'nin imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz. Müzayededen elde edilecek tüm gelir, Türkiye'deki depremzedelere yardım için bağışlanacak" dedi.