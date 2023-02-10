Psikososyal destek eylem planı ve psikososyal destek programları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Psikososyal Destek Ekibi'nden iki daire başkanı ve rehber öğretmen psikolojik danışmanlardan oluşan Psikososyal Destek Müdahale Ekipleri,10 afet bölgesinde ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilerek afetin ilk gününden itibaren sahada çalışmalara başladı. Bu kapsamda söz konusu hizmetlerin daha hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulan Psikososyal Koordinasyon Birimi tarafından tüm illerde uygulanmak üzere MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı oluşturularak hazırlanan Eylem Planı tüm illerimize resmi yazı ile bildirildi.

MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı'nda başta depremden doğrudan etkilenen iller olmak üzere ülkemizdeki tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin tüm süreçler aşamalandırıldı.

Birim amirleri ve gönüllü rehber öğretmen/psikolojik danışmanlardan oluşan Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekipleri tarafından uygulanacak olan eylem planında başta Psikolojik İlk Yardım (PİY) olmak üzere Deprem ve Kayıp-Yas Psikoeğitim Programları, Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı ve Çalışana Destek-Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti Sunan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler İçin Psikoeğitsel Destek Grubu eğitim içeriklerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı yol haritası belirlendi.

Eylem planında yer alan ve çocukların yaşanan olayı anlamlandırmaları ile toparlanmalarını desteklemek amacıyla sahada uygulanmak üzere hazırlanmış olan Psikolojik İlk Yardım (PİY) dokümanları, deprem ve kayıp-yas konularına ilişkin psikoeğitim programları, broşür, hikaye kitapları, sunu içerikleri, Travmatik Yaşam Olayları Sonrası Ailede ve Okulda Psikolojik Sağlamlık Kitapları yayımlandı.