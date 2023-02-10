'Ahbap'ı sosyal medyada taklit ederek hayırseverleri dolandıran şüpheli yakalandı
İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir yardım kuruluşunu taklit ederek açtığı sahte hesapla bağış topladığı ve yardımseverleri dolandırdığı iddia edilen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye'yi etkileyen deprem felaketinin ardından
birçok vatandaş bağış yapmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu. Depremi
fırsat bilen M.C. adlı bir kişi, iddiaya göre bir yardım kuruluşunu taklit ederek
açtığı sahte hesapla sosyal medya üzerinden bağış topladı. Şahsın, "Depremzedeler
için yardımlarınızı yapabilirsiniz" şeklinde yapılan paylaşımlarda 'AHBAP' isimli
yardım kuruluşunun taklidi olduğu belirlenen sahte siteden illegal yardım toplandığı
tespit edildi.
Şüpheli M.C.'nin yönetiminde kullanılan hesaptan deprem yardımı için kullanılan
kripto para cüzdanı olduğu iddia edilen cüzdan adresi paylaşıldığı, paylaşılan
cüzdan adresinin "AHBAP" isimli kuruluşla alakası olmadığı anlaşıldı. Cüzdan
adresinin sahibi M.C., İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele
Şube ekiplerince takibe alındı. Polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan
zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, dolandırıcılık paylaşımı yapıldığı
ileri sürülen cep telefonuna da el konuldu.
Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan M.C., ifade işlemlerinin ardından ilerleyen süreçte savcılığa sevk edilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız