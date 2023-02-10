'Ahbap'ı sosyal medyada taklit ederek hayırseverleri dolandıran şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye'yi etkileyen deprem felaketinin ardından birçok vatandaş bağış yapmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu. Depremi fırsat bilen M.C. adlı bir kişi, iddiaya göre bir yardım kuruluşunu taklit ederek açtığı sahte hesapla sosyal medya üzerinden bağış topladı. Şahsın, "Depremzedeler için yardımlarınızı yapabilirsiniz" şeklinde yapılan paylaşımlarda 'AHBAP' isimli yardım kuruluşunun taklidi olduğu belirlenen sahte siteden illegal yardım toplandığı tespit edildi.



Şüpheli M.C.'nin yönetiminde kullanılan hesaptan deprem yardımı için kullanılan kripto para cüzdanı olduğu iddia edilen cüzdan adresi paylaşıldığı, paylaşılan cüzdan adresinin "AHBAP" isimli kuruluşla alakası olmadığı anlaşıldı. Cüzdan adresinin sahibi M.C., İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince takibe alındı. Polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, dolandırıcılık paylaşımı yapıldığı ileri sürülen cep telefonuna da el konuldu.



Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan M.C., ifade işlemlerinin ardından ilerleyen süreçte savcılığa sevk edilecek.