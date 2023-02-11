11 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
11 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 00:00, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 00:03
1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunacak.
(Malatya/09.30-11.00/Diyarbakır/13.30-15.00/Şanlıurfa/17.15-18.30)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız