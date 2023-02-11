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Hollanda'da 'Türkiye İçin El Ele' kampanyasında bağış miktarı 5 saatte 2 milyon avroyu aştı

Hollanda'da düzenlenen "Türkiye İçin El Ele" kampanyasında bağış miktarı 5 saatte 2 milyon avroyu aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 08:56, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 09:26
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Hollanda'da 'Türkiye İçin El Ele' kampanyasında bağış miktarı 5 saatte 2 milyon avroyu aştı

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yardım için Hollanda Diyanet Vakfınca (HDV), "Türkiye İçin El Ele" kampanyası başlatıldı.

Vakıf TV aracılığı ile canlı yayınlanan, Lahey kentindeki HDV'ye bağlı Ahi Evran camisinin konferans salonunda yapılan kampanyanın birinci gününde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, HDV Başkanı Muhlis Koç, Türk Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Deprem bölgesinde bulunan görevliler ile bağış yapmak isteyenlerin canlı yayına bağlandığı kampanyada 5 saatte 2 milyon 52 bin 154 avro bağış yapıldı.

HDV'nin 6 Şubat'ta ayrıca başlattığı ve devam eden bağış kampanyasında ise şu ana kadar 3,1 milyon avro toplandı.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda'da yaşayan Türk toplumunun ilk andan itibaren Türkiye için hem nakdi hem ayni çok büyük yardımlar yaptığını söyledi.

"Türkiye İçin El Ele" kampanyasının bunlardan biri olduğunu belirten Ünal, "Şu ana kadar aktif olarak çok büyük rakamlar topladılar sağ olsunlar. Bütün Hollanda çapında ayni olarak da keza çok büyük çalışmalara imza attılar." dedi.

Ünal, Lahey Büyükelçiliğinde kurulan kriz merkezi çerçevesinde ülkedeki misyonlar ve müşavirlerle beraber ortak bir çalışma içerisinde olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu müşterek çalışmanın en önemli unsuru da tabii ki buradaki toplumumuz. Onlarla beraber en iyi şekilde ihtiyaçları nasıl cevap verebilir, onun cevabını aradık, arıyoruz, buluyoruz, bulduk ve buradan toplanan yardımları da en organize ve en eşgüdümlü şekilde kullanabilecek bir biçimde ülkemize sevk ediyoruz. Şu ana kadar özel şirketlerimizin de katkısıyla 2 sivil uçak gönderdik. Keza 80'den fazla tır dolduruldu vatandaşlarımız tarafından. Hepsi kışlık yiyecek ihtiyaç anlamında. Bu çalışmalarımız tabii ki devam edecek."

Ünal, Hollanda makamlarına ve ülkede yaşayan Türk toplumuna katkılarından dolayı teşekkür ederek "Sağ olsun Sayın Hollanda Başbakanı Rutte ve Sayın Dışişleri Bakanı bugün farklı farklı saatlerde Büyükelçiliğe gelerek defteri imzaladılar; devletimize, hükümetimize ve milletimize başsağlığı dileklerini bizzat bana ilettiler. Hollanda'da yaşayan Türk toplumunun bu mobilizasyonundan, bu etkinliğinden ve çalışmalarından ne kadar memnun ve razı olduklarını anlattılar. Çok olumlu etkilenmişler tabiatıyla keza her ikisi de ülkemizdeki depremzedelere yaptıkları yardımlara ilaveten bu yardımları arttırmanın yollarını arayacaklarını bizzat ilettiler." dedi.

Şu anda yapılan yardımların ve kampanyaların yanı sıra daha büyük konular ve ciddi sorunların olacağını ifade eden Ünal, bunların aşılması için daha çok çalışılması gerektiğine vurgu yaptı. Ünal, "Önceki gün Amsterdam'daki bir vatandaşımızın söylediği bir hususu burada tekrarlamak istiyorum. 'Bize ölmek yasak' yani biz çalışmaya devam etmeliyiz ki ülkemize yararınız dokunsun demek istedi. Bugün ölmek dahi yasak. Bu yüzden biz de aynı sloganla çalışmamızı hep beraber devam ettireceğiz." diye konuştu.

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