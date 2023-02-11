TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Antalya Milletvekili Baykal için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 10:08, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 10:09
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan Antalya Milletvekili ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız