Deniz Baykal için salı günü Meclis'te tören düzenlenecek

Evinde vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için 14 Şubat Salı günü TBMM'de tören düzenleneceği bildirildi.

Beysukent'teki evinde 84 yaşında yaşamını yitiren Baykal'ın naaşı, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, yakınları ve partililer tarafından evinden alınarak cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Ankara Milletvekili Levent Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk siyasetinin duayeni önceki genel başkanlarımızdan Deniz Baykal, sabaha karşı evinde, yatağında vefat ediyor. Çok üzüntülüyüz. Ülkemizin bir yandan deprem nedeniyle çok ağır kayıplar verdiği bir dönemde Sayın Deniz Baykal'ın kaybı da yine ayrıca bizleri çok üzdü." diye konuştu.

Baykal'a rahmet dileyen Gök, "Hepimizin başı sağ olsun. Ailemizin aldığı karara göre salı günü Meclis'te yapılacak törenden sonra defnedilecek. Defin yeri ve saati ayrıca duyurulacak." dedi.

Ölüm nedeninin ne olduğuna ilişkin bir soru üzerine Gök, "Evinde, yatağında uyurken vefat etmiş Deniz Bey. Bir müddet soğuk algınlığı yaşıyordu. Sanırım artık bedeni, geçirmiş olduğu o büyük rahatsızlığı buraya kadar taşıyabildi. Çok dirençliydi, çok mücadele etti. Sabaha karşı 05.00 civarında sevgili eşi vefat etmiş bulmuş." bilgisini verdi.

Levent Gök, salı günü düzenlenecek törene ilişkin de "Salı günü 11.30'da Meclis'te bir tören düzenleyeceğiz. Muhtemelen aile ya Antalya'ya defne götürecek ya da burada bir bakacaklar. Ona bir karar verecekler sonra duyururlar." diye konuştu.

Deniz Baykal'ın vefatı nedeniyle Beysukent'teki eve gelen eski CHP MYK üyesi ve Milletvekili Eşref Erdem de baş sağlığı dileklerini ileterek, "Üzüntümüz sonsuzdur. Türkiye'ye büyük hizmetler yapmış değerli bir arkadaşımızdı, dostumuzdu, bir yurt severdi." dedi.

Eski TBMM ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, eski milletvekili Yılmaz Ateş de eve gelerek aileye taziyelerini iletti.