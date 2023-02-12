Şanlıurfa'da yıkılan binalara ilişkin yakalanan 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalara ilişkin yakalanan 8 kişinin gözaltı süresinin detaylı soruşturma için uzatıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 12:33, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 12:33
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.
Bu kapsamda yakalanan 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.
Bilirkişi raporları, belge ve diğer delillerin detaylı incelemesi sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız