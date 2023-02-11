OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı

OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.

Yayınlanan Kararname şu şekilde:

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

11 Şubat 2023 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 32101 (Mükerrer)

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE

İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 120

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve

6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yargı alanında

bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Yargı alanında alman tedbirler

MADDE 2- (1) 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla olağanüstü

hal ilan edilen illerde, yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve

zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak

üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli

ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza

Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile

usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu

kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki

süreler,

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer

kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından

tayin edilen süreler,

c) Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas

takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz

kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler,

6/2/2023 (bu tarih dfilıil) tarihinden itibaren 6/4/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar

durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye

başlar.

(2) Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır:

a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için

kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.

b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.

c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin

süreler.

ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili

kanunlarda düzenlenen süreler.

(3) 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;

a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan

satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden

soma yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda satış

ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz,

b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer

tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,

c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince

devam eder,

ç) Durma süresince, icra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer

tedbirler alınır.

(4) Bu madde hükmü, 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen

iller olan gerçek ve tüzel kişiler ile aynı tarihte bu illerde bulunan kişiler bakımından ülke

genelinde uygulanır.

(5) Bu madde hükmü, olağanüstü hal ilan edilen illerin barosuna 6/2/2023 tarihi

itibarıyla kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan

avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından ülke

genelinde uygulanır.

(6) Olağanüstü hal ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında

çalışan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması

veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen

hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri

halinde bu madde hükmü, söz konusu avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili

olarak bu avukatlar bakımından 6/3/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ülke genelinde

uygulanır.

(7) Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilmeyen iller olan kişilerin; olağanüstü hal ilan

edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde

felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da

ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde bu madde hükmü, söz konusu

kişiler bakımından 6/3/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ülke genelinde uygulanır.

(8) Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile

avukatlar, yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler

aleyhine icra ve iflas takibi, taraf ve takip işlemi ile ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına

ilişkin işlemleri yapabilir. Bu imkandan yararlanan gerçek ve tüzel kişiler ile avukatlar, işlemi

başlattığı tarihten itibaren ve işlem kapsamında birinci fıkra hükmünden yararlanamaz.

(9) Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere

alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;

a) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,

b) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri

bakımından Hakimler ve Savcılar Kurulu,

c) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı,

belirler.

Yakalama emrinin yerine getirilmesi

MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde bulunan sulh ceza hakimlikleri

veya mahkemeler tarafından düzenlenen yakalama emri üzerine yakalanan kişinin en geç

yirmi dört saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılamaması ve sesli ve

görüntülü iletişim sisteminin kullanılamaması durumunda bu kişinin yakalandığı yer sulh ceza

hakimi veya mahkemesi tarafından sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.

Gözaltı süresi ile tutukluluğun ve tahliye taleplerinin incelenmesi

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde olağanüstü hal süresince aşağıdaki

hükümler uygulanır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hırsızlık (madde

141, 142) ve yağma (madde 148, 149) suçlarında gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine

en yakın hfildm veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından

itibaren dört günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu

nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir

verebilir.

b) Tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenmesi dosya üzerinden

karara bağlanabilir.

c) Tahliye talepleri, tutukluluğun incelenmesiyle birlikte karara bağlanabilir.

ç) 5271 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca yapılan tutukluluğun incelenmesi,

bir defaya mahsus olınak üzere altmış günlük süreyle resen yapılır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı

yürütür.

11 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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