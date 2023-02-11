Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 14:18, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız