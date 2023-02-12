Gaziantep'te yıkılan sitenin müteahhidi adliyeye sevk edildi
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 13:29, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 13:41
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında dün "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirilen Akay, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız