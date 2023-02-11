A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Almanya'da depremzedeler yararına kasiyerlik yaptı

Saarland eyaletindeki Neunkirchen-Wellesweiler beldesinde, Edeka marketin 1 numaralı kasasına geçen Alman teknik adamın bulunduğu süre içinde tüm kasaları açık tutuldu.

Yerel saatle 12.00-13.00 aralığında gerçekleştirilen organizasyonda elde edilen tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışlanacağı açıklandı.

Bölgede yaşayanların yanı sıra, çevre şehirlerde yaşayan Türkler de alışveriş yapmak için markete geldi.