Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili vuran depremin yıkıcı etkileri devam ediyor.... Türkiye, acı deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Geçen 5 günün ardından hala daha enkaz altında kurtulan ve mucizeler yaşatan insanlar var. Ancak kayıplarımız da canımızı yakıyor.

Gelen mucize haberleriyle duygulanarak hep birlikte yaralarını sarmaya çalışan ülkemiz, yardım çalışmalarında da hız kesmiyor.

Hem yardım hem kurtarma çalışmalarının devam ettiği depremde bir kayıp haberi de dizi sektöründen geldi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin karakterini canlandıran oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haber

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin karakterini canlandıran oyuncu Emel Atıcı'nın depremde vefat ettiği öğrenildi.

Dizinin yapım şirketi Tims&B projenin oyuncularından Emel Atıcı'nın depremde kızıyla beraber vefat ettiğini duyurdu.

TIMS&B şirketinden yapılan açıklamada

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde bir zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." denildi.

Açıklamanın devamında "Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yayınladı.

Dizi oyuncularından Yeliz Doğramacılar ise şu ifadeleri kullandı:

"O kadar üzgünüm ki... Seni kurtarmaya gücüm yetmedi. Mekanın cennet olsun. Üşümeyi sevmezdin... Umarım o betonların altında üşümedin."

Dizide Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ise paylaşımında "Çok üzgünüm çok.Herkes için, her şey için.Başımız sağ olsun" mesajını yayınladı.