Yeni Malatyaspor ligden çekilme talebini iletti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle ligden çekilme talebini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden birçok şehir gibi Malatya'nın da etkilendiği, ülkeyi derinden etkileyen bu afet karşısında kentte hayatın durma noktasına geldiği vurgulandı.

Depremde aynı zamanda takım kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da vefat ettiği hatırlatıldı.

"Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonuna ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız."