Kahramanmaraş Depremi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Erdoğan açıkladı: Üniversitelere uzaktan eğitim
Erdoğan açıkladı: Üniversitelere uzaktan eğitim
Baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
Baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
Yükümlü askerlerin mart ve nisan celpleri, mayısa ertelendi
Yükümlü askerlerin mart ve nisan celpleri, mayısa ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı
Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor
Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı
25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor
25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor
OHAL Bölgesinde banka işlemlerinde kimlik kontrolüne düzenleme getirildi
OHAL Bölgesinde banka işlemlerinde kimlik kontrolüne düzenleme getirildi
'AFAD görevlisiyim' diyerek depremzedelerin 5 milyon TL'lik yardımını çaldı
'AFAD görevlisiyim' diyerek depremzedelerin 5 milyon TL'lik yardımını çaldı
'Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır'
'Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır'
Deniz Baykal vefat etti
Deniz Baykal vefat etti
AFAD son sayıyı açıkladı: 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti
AFAD son sayıyı açıkladı: 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti
Yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Tüyler ürperten görüntüler: 'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin
Tüyler ürperten görüntüler: 'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin
Valilikten 'canlı yayında telefon çalındığı' iddiasına açıklama
Valilikten 'canlı yayında telefon çalındığı' iddiasına açıklama
Haluk Levent 850 milyon TL'lik yardımı nasıl kullanacaklarını açıkladı
Haluk Levent 850 milyon TL'lik yardımı nasıl kullanacaklarını açıkladı
Hac kurası deprem dolayısıyla ertelendi
Hac kurası deprem dolayısıyla ertelendi
'Depremzedelerin AFAD kartı almaları gerek' iddialarına yalanlama
'Depremzedelerin AFAD kartı almaları gerek' iddialarına yalanlama
Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu
Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Can kaybı 20 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Can kaybı 20 bini geçti
BDDK'dan depremzedelerin borçlarına yönelik yeni kararlar
BDDK'dan depremzedelerin borçlarına yönelik yeni kararlar
14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı
14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde can kaybı 22 bin 327'ye'yükseldi. Depremden yaralı olarak kurtulanların sayısı ise 80 bin 278 kişi olarak açıklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 19:41, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 19:44
Yazdır
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 278 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.

AFAD, depremden etkilenen illerden 102 bin 388 afetzede tahliye edildiğini açıkladı.

''500 ATOM BOMBASINA DENK''

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, iki depremini de analiz etiklerini belirterek, ''İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı'' dedi.

Tatar, iki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasına denk geldiğini açıkladı.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 31 bin 832 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 8 bin 294 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 166 bin 95'e ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 76 araç sevk edildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hava araçlarıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü"yle 3 bin 558 sorti yapıldı.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere 26 gemi görevlendirildi.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 170 bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi, 102 bin 274 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 1645 personel ve 164 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 99 bin 916, deprem bölgesi dışında 10 bin 734 olmak üzere 110 bin 650 kişiye psikososyal destek verildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
'Hatay'da baraj patladı' yönünde asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
'Hatay'da baraj patladı' yönünde asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
AÖF kayıtları ertelendi mi?
AÖF kayıtları ertelendi mi?
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Hatay'da yardım tırlarını yağmalayan tutuklandı
Hatay'da yardım tırlarını yağmalayan tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz, üniversiteler yaz döneminde uzaktan eğitime geçecek" dedi.
OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı

OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı

OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Danıştay 12 Dairesi, X Belediyesinde görev yapan davacının, müstafi sayılarak devlet memurluğu görevinin sona erdirilmesine ilişkin X Belediye Başkanlığının işlemini hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

Cumhurbaşkanlığı 10 yaş altı çocuğu olan kadın memurların 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılmalarını istedi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.
Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, alanı rehberlik öğretmenliği müdür yardımcısı ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi

Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi

Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendiğine dair YÖK'ten açıklama geldi.
Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, okulların tatilinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı

Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5 katlı bir binanın temeliyle birlikte komple yan yattığı kaydedildi. Enkazdaki görüntülerde ise binanın inşaatında kullanılan yetersiz malzemeler dikkat çekti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.