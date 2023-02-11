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Erdoğan açıkladı: Üniversitelere uzaktan eğitim

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Diyarbakır ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı. Ayrıca Erdoğan, 13 binin üzerinde yükümlü askerin mart ve nisan celpleri mayısa ertelendiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 17:42, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 18:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a hareket etti. Buradaki konuşmasında, nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

ÜNİVERSİTELERDE YAZA KADAR UZAKTAN EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' diye konuştu.

ASKERLERİN CELPLERİ ERTELENDİ

Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın Diyarbakır konuşmasından öne çıkanlar:

Pazartesi günü yaşadığımız 7.7-7.6 şiddetindeki depremden etkilenen illerden biri de Diyarbakır'dır. Ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı.

1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda afet olarak hesaplanmaktadır. Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan Çankırı, Çanakkale, Gerede, Varto, Mudurnu, Muradiye depremleriyle bu depremin yıkıcılığıyla mukayese etmek mümkün değildir.

Kendileri bir yana artçıları bile ülkemiz Deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak şekildedir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır. Dünyanın önde gelen bilim insanları da depremin büyüklüğü ve yıkıcılığı konusunda hem fikirdir. Asrın felaketi olan deprem 1000 kilometrede hissedilmesine rağmen 500 kilometrede yıkıma yol açmıştır.

Bazı odaklar, siyasi partiler, STK'lar ahlaksızca, edepsizce, birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Reklam, şöhret veya gündem olma peşinde koşmayan o gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi iyi biliyoruz.

Erdoğan Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'yı da ziyaret etti.

Şanlıurfa'daki ziyaretinde depremde şu ana kadar 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Erdoğan'ın Şanlıurfa konuşmasından öne çıkanlar:

''Kahramanmaraş merkezli depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybetti, 80 bin 104 kişinin yaralı olarak kurtuldu. Depremzedelerimizin sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz.

Sadece MEB'e bağlı okul, yurt, uygulama otelleri ve öğretmenevlerinde 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var.

Vatandaşları aç, açıkta bırakmamak, çaresiz ve sahipsiz hissettirmemek adına gereken neyse hepsini yapıyoruz, yapacağız. Özellikle sosyal medya üzerinden yalan ve asılsız haberler yaymak suretiyle milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz.

Millet olarak tarih boyunca aşılmaz denilen nice engeli nasıl aştıysak bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız.''

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