Hatay'da yardım tırlarını yağmalayan tutuklandı
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yardım tırlarını yağmaladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 18:44, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 18:46
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yardım tırlarını "Suriye Türkmenleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma başkanıyım" diyerek yağmaladığı görüntüler sosyal medyada gündeme gelen zanlı M.B. güvenlik güçlerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız