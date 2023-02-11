EPDK: Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisinin engellendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, sosyal medyada çıkan "Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 20:32, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 20:34
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK), yapılan açıklamaya göre, kurumun böyle bir yetkisinin olmadığı vurgulandı.
EPDK'nin açıklamasında, şu sözlere yer verildi:
"Sosyal medyada çıkan 'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi' şeklindeki iddialar kesinlikle yalandır. EPDK'nın böyle bir yetkisi olmadığı gibi kurumumuz bölgeye daha fazla akaryakıt ulaştırılması için azami gayret göstermektedir. Bu provokatif ve alçak iftirayı atanlar ile farklı mecralarda yayanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız