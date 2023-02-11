134 saat sonra kurtarılan Hedil'in ilk sözü 'iyiyim' oldu
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Hedil, depremin 134'üncü saatinde enkazdan kurtarıldı. Hedil'in ilk sözü 'iyiyim' oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 22:41, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 22:43
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından umutlandıran haberler geliyor.
Hayrullah Mahallesi'nde umutları yeşerten bir olay daha yaşandı.
4 katlı Zümrüt Apartmanı'nda yaşayan 16 yaşındaki Hedil, depremin 134'üncü saatinde ekipler tarafından kurtarıldı.
Hedil ekiplerin 'iyi misin' sorusuna 'iyiyim' dedi. İlk sözü "iyiyim" oldu.
Ayrıca Hedil'in 2 kardeşinin hala enkazda olduğu belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız