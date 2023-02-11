51 yaşındaki Emine Doğu 137 saat sonra enkaz altından kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Kuyulu Mahallesi'nde bir binanın enkazı altında kalan 51 yaşındaki Emine Doğu, 137. saatte kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 22:50, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 22:52
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Kuyular Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışma yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Güney Kore arama kurtarma ekipleri, dinleme çalışması sonucu enkaz altında hayatta kalanlar bulunduğunu tespit etti.
Ekiplerin çalışmasıyla depremden 137 saat sonra Emine Doğu enkazdan yaralı çıkarıldı. Doğu, ambulansla hastaneye götürüldü.
Emine Doğu'nun 17 yaşındaki Bekir, 136. saatte aynı enkazdan sağ çıkarılarak hastaneye sevk edilmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız