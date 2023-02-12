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Bakan Kurum son rakamları açıkladı: Gaziantep'te toplam ölü sayısı 3 bin 273

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te toplam ölü sayısının 3 bin 273'e ulaştığını, afetten kurtarılanların sayısının 13 bin 325 olduğunu açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 07:10, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 07:38
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Bakan Kurum son rakamları açıkladı: Gaziantep'te toplam ölü sayısı 3 bin 273

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD İl Müdürlüğü kriz merkezinde depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremin ilk anından bu yana tüm illerde ve Gaziantep'te devletin ve milletin tam bir seferberlikle, 85 milyon tek yürek çalıştığını söyleyen Bakan Kurum, "Gaziantep'te can kaybı sayımız 3 bin 273'e ulaştı. Afetten kurtarılan kardeşlerimizin sayısı 13 bin 325 oldu. Kardeşlerimizin hastanelerimizdeki tedavi süreçlerini, anbean takip ediyoruz. Ben bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sözlerimin hemen başında ifade etmek isterim ki asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde milletimiz, büyük bir dayanışma ruhu, birlik ve beraberlik refleksi ortaya koymuş, afet bölgelerine yardım elini uzatmıştır. Biz çok büyük bir aileyiz. Milletçe hepimiz toprağa verdiğimiz kardeşlerimizin tüm sevdiklerine aynı birlik ve kardeşlik ruhuyla, 85 milyon Türkiye ailesi olarak sahip çıkacağız" dedi.

Arama-kurtarma çalışmaları

Bakan Kurum, "Gaziantep'te ilk dakika itibariyle, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bina sayısı bin 324'tü. AFAD'ın öncülüğünde şu anda 36 enkazda, 3 bin 354 arama kurtarma personelimiz şu dakikada itibariyle çalışıyor. Toplam 23 bin 59 arama kurtarma personeli ve gönüllü kardeşimizle, bir kardeşimizin daha hayata tutunmasını sağlamanın mücadelesini son dakikaya kadar vereceğiz. İslahiye'de 86., 89., 110. saatte enkaz altından kurtardığımız Berat, Yiğit ve Alihan'ımız, İslahiye'de 131. saatte çıkan 4 yaşındaki Şengül ve Babası milletimize hakikaten büyük moral oldular" şeklinde konuştu.

"Konteyner sayısı 15 bine çıkacak"

Enkazdan kurtarılan depremzedelerin de insani ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir çalışma yürüttüklerini hatırlatan Bakan Kurum, önceliğin barınma ve beslenme olduğunu kaydetti. Sahra çadırları ve sahra hastanesinin 7/24 hizmet verdiğini söyleyen Bakan Kurum "18 bin 868 çadırımızı kurduk. Bu sayıyı hızlıca 25 bine ulaştıracağız. Yine ilk etapta bin 408 konteyneri kurduk, konteyner sayımızı 15 bine çıkaracağız. Gaziantep'imizde sosyal tesisler, camiler, taziye evleri, spor tesisleri, kültür merkezlerimizle 130 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Mobil mutfaklar, aş evleri, gıda depoları, tuvaletlerimizle hizmetimize devam ediyoruz. Üç öğün yemek ve su ikramıyla beraber; hastalarımıza ilaçlar getiriyor, çocuklarımıza kesintisiz mama temin ediyoruz. Psikologlarımız, çocuk gelişimci kardeşlerimiz afetin etkisine karşı çocuklarımızla, yavrularımızla sürekli olarak ilgileniyorlar. Beş helikopterimiz aktif olarak görev alıyor; merkezden ilçeye; İslahiye ve Nurdağı'ndaki köylere kadar her bölgeye insani ihtiyaç malzemelerini aralıksız taşıyoruz. İller bankamızla, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle şu anda Gaziantep Merkez, Şahinbey ve Şehitkamil'de, Nurdağı ve İslahiye'de su ve elektrik hizmetini kesintisiz veriyoruz. Depremin ilk anında iletişimle ilgili sorunlar yaşıyorduk. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlaması için 36 mobil baz istasyonumuzu kurduk. Şu an bölgede büyük oranda iletişim problemi kalmadı. İstasyon kurulumlarına süratle devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"10 ilde 171 bin 882 bina inceledik"

Bakan Kurum 10 ilde 171 bin 882 bina incelediklerini ifade ederek, "10 ilde hasar tespit çalışmalarımız toplam 6 bin personelle devam ediyor. Hasarlı 171 bin 882 binada toplam 1 milyon bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemelerin içerisinde 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölüm yıkık ve ağır hasarlı şeklinde tespit edilmiştir. Bu binalara kesinlikle girilemez, çıkılamaz, oturulamaz, kullanılamaz. Yine 10 ilimizde, 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün de az hasarlı ya da hasarsız olduğu görülüyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından evi hasarsız ve az hasarlı olan vatandaşlarımız dilerlerse evlerine girebilirler. Şu ana kadar, Gaziantep'imizde de, 7 bin 965 binada 19 bin 320 ev ve işyerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespiti yapılmış olan vatandaşlarımız, adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden evinin hasar durumuna ilişkin bilgi alabilirler. Ayrıca, hasartespit.csb.gov.tr adresinden 'adres sorgusu' yapabilir, evlerinin hasar durumlarını görebilirler. Yine vatandaşlarımız, 10 ilimizde kurduğumuz 'Hasar Tespit İletişim Ofislerine' giderek, evlerinin durumlarına dair bilgileri burada çalışan arkadaşlarımızdan öğrenebilirler. Buradan depremzede kardeşlerimizi bir kez daha uyarıyoruz. Meydana gelen böylesi büyük depremden sonra artçılar devam ediyor, tam 2 bin 103 artçı deprem oldu. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricamız şudur: Ekiplerimiz, hasar tespitlerini gerçekleştirmeden, binalara kesinlikle girmeyin" diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıyoruz"

Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği başlattıklarını belirterek, "Arama kurtarma süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza hemen başlayacağız. enkaz kaldırma çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Ve 10 ilimizde eş zamanlı olarak; Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıyoruz. Şu anda yeni yuvalar için yer tespit çalışmalarına hızla başladık. TOKİ eliyle ilk afet konutlarımızın temellerini hızlıca atacağız. Yeni şehirlerimizi, 1 yıl gibi kısa bir sürede hep beraber inşa edeceğiz. Ben şu an afetzede kardeşlerimiz için, hakikaten neredeyse hiç uyumadan sahada vazife alan, AFAD'ımıza, UMKE'mize, askerimize; yine tüm kamu görevlilerimize, valimize, kaymakamlarımıza, polisimize, belediyelerimize, gönüllü kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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