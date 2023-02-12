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Bakanlıktan başsavcılıklara yazı: Çürük bina yapanlar kaçmasın

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 şehrimizde binlerce binayı yıktı. Ancak çevrelerindeki binalar ayakta kaldığı halde eksik çimento ve demir ya da yanlış uygulamalardan dolayı yıkılan binaların sorumlularına takip başlatıldı. Adalet Bakanlığı, başsavcılıklara yazı göndererek, firarların önlenmesini istedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 08:00, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 08:01
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Bakanlıktan başsavcılıklara yazı: Çürük bina yapanlar kaçmasın

7,7 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem 10 şehrimizde binlerce binayı yıktı. Ancak çevrelerindeki binalar ayakta kaldığı halde eksik çimento ve demir ya da yanlış uygulamalardan dolayı yıkılan binaların sorumlularına takip başladı. Adalet Bakanlığı, tüm başsavcılıklara yazı göndererek olası firarların engellenmesini istedi. Depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan binalarla ilgili bilgi alan Adalet Bakanlığı, soruşturma talimatı verdi. Soruşturmalar kapsamında 100'den fazla müteahhit gözaltına alındı. Sayının giderek artması bekleniyor.

ÖLÜM BİNALARINI YAPANLARA SORUŞTURMA

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde 'ölüm binalarını' yapan müteahhitlerin firar etmesinin önüne geçmek için harekete geçildi. Adalet Bakanlığı, deprem bölgesindeki başsavcılıklara genelge göndererek, bünyelerinde 'Deprem Suçları Soruşturma Büroları' kurulmasını istedi. Ayrıca, binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili gözaltı, tutuklama veya yurt dışı çıkış yasağı gibi koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi vurgulandı.

Adalet Bakanlığı, deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yapılacak soruşturmalara ilişkin cumhuriyet başsavcılıklarına genelge gönderdi. Buna göre, başsavcılıkların bünyesinde Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak. Burada, bir başsavcı vekili ve yeteri kadar savcı görevlendirilecek. Bu büroda görevli savcılara başkaca iş verilmeyecek.

KAÇMA İHTİMALİNE ÖNLEM ALIN

Yıkılan binaların müteahhit ve diğer sorumluları tek tek tespit edilecek. Sorumlu olduğu tespit edilenlerle ilgili soruşturma işlemleri derhal yerine getirilecek. Şüphelilerin kaçma ve delil karatma ihtimaline binaen gerekli yurt dışına çıkış yasağı, gözaltı veya tutuklama gibi koruma tedbirleri tereddütsüz alınacak. Kurtarma faaliyetleri gözetilerek delil toplama işlemleri koordineli bir şekilde yürütülecek.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULACAK

Deliller doğru ve eksiksiz toplanacak, konuya dair rapor hazırlanması için uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulacak. Bilirkişi heyeti, mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgisine göre diğer uzmanlardan oluşturulacak. Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişiler eşliğinde olay yeri tespit işlemleri yapılacak ve tutanağa bağlanacak. Yapı ruhsatı, yapı kullanım belgesi, mimari ve statik projeler gecikmeksizin ilgili belediyelerden, yapı sahiplerinden ve yapı denetim firmasından temin edilerek bilirkişi heyetine tevdi edilecek.

Binaların bilgileri toplanacak

Bilirkişi heyetleri tarafından binalarda delil tespiti işlemleri yapılırken, numune alma ve analiz işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı laboratuvarlara yaptırılacak. Delil tespit işlemlerinde binaya dair adres, tapu kaydı, yıkıldığı deprem, yapı türü, taşıyıcı sistem, yapı ruhsatı veya yapı kullanım belgesi, varsa mimar ve betonarme statik proje bilgi ve belgelerin temin edilmesi, genel enkaz görüntüsü, kolon, kiriş, döşeme ve temel yapının video ve fotoğraflarının çekilmesi, yapılardan numune alınması sağlanacak.

Abdullah Sarica

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