Kaçarken yakalanan Rönesans müteahhidi: Bizim binamız yan yattı çökmedi

Hatay'da 250 konutlu "Cenetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan ve dün yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidansın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin üzerinden 10 bin 200 euro çıktığı öğrenildi. Coşkun'un "Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandığı öğrenildi. Coşkun'un hakimlik ifadesine de SABAH ulaştı.

Yapmış olduğu binanın yıkılmasında kusurunun olup olmadığının ancak bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi. Coşkun, "Karadağ ülkesinde yapmış olduğumuz binaların tapularını vermek amacıyla Karadağ ülkesine gidiyordum" diyerek kaçma gibi bir düşüncesinin söz konusu olmadığını öne sürdü.

"BİZİM BİNAMIZ SADECE YAN YATTI ÇÖKMEDİ"

Suçlanmasına neden olan ve yerle bir olan Rönesans Rezidans isimli bina için, "Sadece yan yatmıştır. Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Bu kadar büyük bir depreme ve yan yatmasına rağmen bina dağılmamış ve ana iskeleti sağlam kalmıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını göstermektedir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

O REZİDANSTA 20 DAİRESİ VARMIŞ

Coşkun'un avukatının yaptığı savunmada ise söz konusu rezidansta müvekkilinin de 20 dairesi olduğunu, kendisinin de yakınlarının bu rezidansın yıkılması sonucu hayatını kaybettiği savunmasında bulundu. Coşkun'un avukatı müvekkilinin yurt dışına çıkmak üzereyken yanında bulunan 200 bin liranın müvekkilinin maddi durumu göz önünde bulundurulduğunda çok yüklü bir miktar olmadığını da savunmasına ekledi.

Mustafa Sait ÖZKAN