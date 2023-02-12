Deprem anının yeni görüntüleri: Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde büyük panik yaşadı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde sallantıların hissedildiği anlarda büyük korku yaşayan hemşireler, koşarak prematüre ve hasta olan bebeklerin yer aldığı kuvöz odasına koştu.

Ayakta bile durmakta zorlanan hemşireler, yaşanan şiddetli sallantıya rağmen, hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler, sallantıda kuvözlerin devrilememesi için yoğun çaba harcadı.