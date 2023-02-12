Her cep telefonunda olmalı! Hayat kurtaran uygulamalar

İşte hayat kurtaran o uygulamalar:



"AFAD Acil" ile çağrı merkezine bağlan

Afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşmasını sağlayan "AFAD Acil" adlı mobil uygulaması hayat kurtarıyor. Çağrı başlatıldığında 112 Acil Çağrı Merkezine bağlanılıyor, bundan sonra afetzedenin durumunu kısaca anlatan butonlar kullanılabiliyor. Kişi konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla yardım alınabiliyor. AFAD Acil uygulamasında, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi yapılıyor. Ayrıca afet eğitim videoları yer alıyor.

"112 Acil"den yardım butonu

Bu uygulama da tamamen ücretsiz. Acil durumlarda sizin ya da çevrenizdekilerin yaşamış olduğu acil müdahale gerektiren bir olayda bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulamanın göndereceği konum bilgisiyle en kısa sürede yardımın ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

"Google Android deprem uyarı sistemi" deprem olmadan uyarıyor

Google Android deprem uyarı sistemi daha deprem olmadan 45 saniye öncesinden uyarıyor. Android cihaz sahipleri bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Deprem bildirimi almak için telefonunuzun açık olması ve aktif bir bağlantı olması gerekiyor. Wi-Fi veya operatör internet bağlantısı bulunuyorsa Google telefonlara uyarı sistemi gönderiyor. Bunun için telefonunuzun Ayarlar kısmından Konum sekmesine oradan da Gelişmiş Ayarlar seçeneğine tıklayın. Burada 'Deprem Uyarları' seçeneğine tıklayarak uyarıları aktif edebilirsiniz.

Depremzedelerin yerini gösteriyor

Başarsoft, Kahramanmaraş depreminde kullanılmak üzere "Depremde Yardım İhtiyaçları Haritalandırma Portali" kurdu.

https:/deprem.basarsoft.com.tr adrese gerek kalmadan yardım çağrısında bulunanların yerlerinin tespit edilebilmesini sağlıyor. Ayrıca depremde yollar ve binaların yıkıldığı, adres tabelalarının kaybolduğu durumlarda koordinata dayalı ulaşım sağlıyor ve yardım ekiplerini yardım istenen enkazlara yönlendiriyor.

Deprem.io: Yardım ve destek taleplerini topluyor

Deprem.io web sitesi, arama kurtarma çalışmaları ile yardım ve destek taleplerini ortak bir veri tabanında toplayarak yetkili kurum ve kuruluşlara aktarıyor. Kolay kullanımlı deprem.io adresindeki "Yardım Al" menüsünden yardım almak istediğiniz konuyu seçin. Adres bilgilerinizi yazarak işleminizi tamamlayın. Eğer yardım yapmak istiyorsanız "Yardım Sağla" menüsünden yardım sağlayabileceğiniz konuları seçip bilgilerinizi yazmanız yeterli. Aynı zamanda "Yardım Haritaları" bölümünden de yardıma ihtiyacı olanları görebilir ve onlara ulaşabilirsiniz.

Akut ile güvendeyim

Akut Güvendeyim, deprem ya da doğal afet sırasında sevdiklerinize güvendeyim çağrısı yapmanıza yardımcı olan bir uygulama. AKUT Güvendeyim, bilgilerinizi ve konumuzu önceden belirlediğiniz kişilere SMS gönderiyor ve böylece o kişilere sizin güvende olduğunuzu bildiriyor. Uygulamayı kullanmak için internet bağlantısına da ihtiyaç yok. Ayrıca tek bir tuşa basarak seçtiğiniz kişilere konumunuzla birlikte çağrınızı da ulaştırabilirsiniz.

BiP ile yardım iste

Temelde bir mesajlaşma uygulaması olan ama içerisinde birçok eklenti ve uygulama barındıran BiP, deprem anında da en çok tercih edilen uygulamalardandır. BiP'in Acil Durum Butonu'nda yer alan "Yardım İste" özelliğiyle ihtiyaç anında arkadaşlarınızla ve yetkililerle iletişime geçebilirsiniz. Bluetooth teknolojisi üzerinden de çalışan bu özellik acil durumlarda hayati önem taşıyor. BiP Acil Durum Butonu ile durumunuzu konumunuzla birlikte BiP mesajı ve SMS olarak operatör fark etmeksizin ücretsiz gönderebilir ve tek tuşla yakınlarınıza ulaşabilirsiniz!

İnternete ihtiyaç yok

Bu uygulamayı kullanmak için internete ihtiyacınız yok! Bridgefy uygulaması, internet erişiminiz olmadığında yalnızca Bluetooth özelliğinizi açarak arkadaşlarınıza ve ailenize ulaşmanızı sağlıyor. Bridgefy sadece doğal afetler için değil aynı zamanda herhangi bir durumda kullanmak için de idealdir.

Gerçek zamanlı takip

Life360 uygulaması deprem anında cihazınızın GPS özelliğini kullanarak ailenizin ve sevdiklerinizin gerçek zamanlı olarak konumunu göstermektedir. Uygulamanın 'acil durum' tuşunu kullanarak ihtiyaç anında mesajlaşmak ve yardım istemek de mümkün.

ÖMER TEMÜR