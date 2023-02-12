Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kesen 2 kişi tutuklandı
Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 09:41, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 09:46
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen ve dün gözaltına alınan 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız