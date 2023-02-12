Haluk Levent: Ahbap'ı iki bağımsız firma denetleyecek

Sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne 10 kenti vuran depremlerinin ardından yardım yağdı. Levent, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 850 milyon liralık yardım bütçesi hedeflediklerini, bununla depremzedelere 2 bin konteyner sağlanacağını, yurt ve yaşlı bakımevi yapılacağını duyurdu.

Levent, bir diğer paylaşımında da derneğin bütün satın almalarını da başından sonuna kadar denetlenmesini istediğini açıkladı.

Sanatçı, "Biri uluslararası bağımsız denetim firması biri yerli denetim firması olmak üzere 2 bağımsız denetçi firma ile sözleşme imzalıyoruz. Bütün satın almaları başından sonuna kadar denetlemelerini istedim. Firma isimlerini Salı günü açıklayacağım. Bilginize" ifadelerini kullandı.