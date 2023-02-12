Meslek lisesi deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretiyor

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden kış günlerinde yürekleri ısıtacak adım geldi. Lisenin Metal Teknolojileri Atölyelerinde deprem bölgelerine gönderilmek üzere soba üretiliyor. Lise, sobaları ile 450 TL'ye üretilen sobalar için yardımseverlerin maddi yardımlarını bekliyor.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yardım talebi şu şekilde;

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesi olarak, Metal Teknolojileri Atölyelerinde yapımına hep beraber devam ettiğimiz sobalarımızla bu soğuk kış günlerini de ısıtacağız, yüreklerimizi de ısıtacağız...

Yapımına devam ettiğimiz sobalarımızın maliyeti 250 TL, borularıyla birlikte 450 TL. Yardımlarınızı bekliyoruz!

TR350001002311361539425006

NAZİLLİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ DÖNERSERMAYE SAYMAN