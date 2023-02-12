152. saatte Adıyaman'da üç mucize kurtuluş

Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu.

Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan küçük çocuk, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Çocuk, daha sonra ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, depremden 152 saat sonra 2 kardeş canlı çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 152 saat sonra Adıyaman'da iki kardeş yaralı olarak kurtarıldı.

Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki blokun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 22 yaşındaki Rabia Kırmızı'nın sesi duyuldu.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan genç kadın, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı. Rabia Kırmızı, ilk müdahalesinin ardından çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra ise Rabia'nın ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı'ya da ulaştı. Elif Kırmızı da ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.