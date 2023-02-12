İki ilde hasarlı binalardan hırsızlık yapanlar yakalandı

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hatay'da dün Odabaşı Mahallesi'nde Nihat Ö'nün üzerinde uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ve 3 kutu fişek ele geçirildi.

Altınçay Mahallesi'nde de hırsızlık yapan Ersin D. yakalandı, çaldığı 12 telefon ve bilgisayar kasasına el konuldu.

Kışlasaray Mahallesi'nde tekel bayisini yağmalayan bir kişi gözaltına alındı.

Odabaşı Mahallesi'nde çalıntı bir araçtaki Zekeriya H, Muhammed H. ve Cuma S. durduruldu. Bu kişilerin üzerinde 26 bin 200 lira ele geçirildi.

Yapılan trafik uygulamasında ise çalıntı olduğu belirlenen bir araçtaki Bilal B. ve Muhammed M. gözaltına alındı.

Uğur Mumcu Bulvarı'nda yakalanan Mehmet A. ve Cevdet D'nin bulunduğu araçta 1 pompalı tüfek, 2 telefon ve 3 bin lira ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dört ayrı olayda yağma yaptıkları belirlenen 7 kişide bulunan 2 bin 815 lira, 2 tabanca ve 3 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu.

Reyhanlı ilçesinde, Antakya'da hırsızlık yaptığı tespit edilen Mustafa A. ve Remzi S. yakalanırken, 1 motosiklet, 8 telefon ve 2 bin 780 lira ele geçirildi.

Depremin ardından beş ayrı yağma olayına karıştıkları belirlenen 7 kişi yakalandı. Olayda, dizüstü bilgisayar, tablet, altın kolye, 10 sikke, 2 bin 215 lira ve çalıntı araca el konuldu.

Adıyaman'da 1750 lira ve 6 kol saati çalanların da aralarında olduğu 7 kişi ile iki farklı iş yerinden 4 telefon, 1 tablet, 3 akıllı saat ve kulaklık çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Başka bir olayda ise enkazdaki binanın ikinci katından 3 yüzük, küpe, kolye, telefon ile 2 saat ve 1 parfümle atlayıp kaçmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı.