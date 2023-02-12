Haliliye'den Adıyaman'a temizlik desteği
Haliliye Belediyesi, bir yandan ilçedeki yaraları sararken, bir yandan da depremin şiddetli yaşandığı Adıyaman'a temizlik desteğinde bulundu.
Haliliye Belediyesi, bir yandan ilçedeki yaraları sararken, bir yandan da depremin
şiddetli yaşandığı Adıyaman'a temizlik desteğinde bulundu.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin Şanlıurfa'daki en ağır hasarını alan
Haliliye ilçesinde, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi depremin
yaralarını hızlı bir şekilde sarıyor. İlçedeki güvenli alanlarda konaklayan
vatandaşların iaşe ihtiyaçları karşılanırken, battaniye gibi temel insani yardım
malzemeleri de Haliliye Belediyesi tarafından karşılanıyor.
ADIYAMAN'I YALNIZ BIRAKMADILAR
Depremin ağır bilançosunun olduğu Adıyaman'a da Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla temizlik araçları ve personelleri görevlendirildi. Haliliye Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, kentteki temizlik işlerine destek oluyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız