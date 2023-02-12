Yolunu kaybeden ekipleri, önlerine çıkan köpek köye ulaştırdı
Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Payamburnu Mahallesi'nde yolunu kaybeden Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi ekibinin önlerine çıkan köpeği takip ederek yardım bekleyen köye kadar gitti. Yaklaşık 5 kilometre karlı yolda koşan köpeği takip eden ekip, yardımları köye ulaştırdı.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin
ardından ölü ve yaralı sayısı her geçen gün yükselirken, bazı noktalarda da
arama çalışmaları devam ediyor.
Depremin etkilediği bölgelere yardım götürmeye çalışan ekiplerin çalışmaları
da sürüyor. Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi ekipleri Kahramanmaraş'ın
Göksun ilçesindeki karlı alanlarda bulunan ve ulaşımı güçlükle sağlanan köylere
ulaşmaya çalışıyor.
Ekip dün aldıkları ihbar ile aynı ilçedeki kar ve yola düşen kayalar nedeniyle
ulaşım sağlanamayan Payamburnu Mahallesi'ne ulaşmak için yola çıktı. Kapalı
olan yol için alternatif güzergah oluşturan ekip bir süre sonra yolunu kaybetti.
Ekip, bu sırada önlerine çıkan ve koşmaya başlayan köpeği takip etmeye karar
verdi. Karla kaplı yolda yaklaşık 5 kilometre köpeği takip eden ekip, sonunda
Payamburnu Mahallesi'ne ulaştı. Ekipler, daha önce yardımın ulaşmadığı bölgedeki
acil ihtiyaçları karşıladı.
Köpeği takip eden ekip bu anları cep telefonu ile kayıt altında aldı. Yaşadıklarını
şaşkınlıkla video kaydeden ekiptekilerin videoda, "Köye götürüyor bizi.
Bize yol gösteren minik bir köpeğimiz var. Mahsur kalan insanlar galiba son
çare köpeklerini yollamışlar biz de yolu kaybetmiştik. Köpeği görünce takip
etmeye başladık umarım köye götürüyordur bizi" sözleri duyuldu.